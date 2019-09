Toetsingscommissies euthanasie gaan meer 'naar de context kijken'

De 74-jarige patiënt in de euthanasiezaak waarin de rechter vandaag uitspraak deed, had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om in 2016 toch over te gaan tot levensbeëindiging, zonder dat de vrouw erover werd ingelicht. Twee onafhankelijke artsen hadden geoordeeld dat de patiënt ondraaglijk leed.

Huisarts Constance de Vries van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek) is blij met de uitspraak. Ze noemt het zelfs een "feestdag" en moest bijna huilen. "Voor de patiënten die in deze situatie zitten, is het nu niet meer onmogelijk om euthanasie te krijgen."

Ondraaglijk lijden

Ze is blij dat euthanasie bij ondraaglijk lijden en vergevorderde dementie toch mag, onder bepaalde voorwaarden. "Vers twee is of artsen het willen doen, zoals deze arts het heeft gedaan. Maar wat absoluut noodzakelijk blijft, altijd, is ondraaglijk lijden dat echt overtuigend kan worden waargenomen. Deze uitspraak geeft ons bij het Experticecentrum Euthanasie absoluut de bevestiging dat het mag en kan."

"De wilsverklaring is dus echt belangrijk", zegt De Vries. "Opgesteld als je wilsbekwaam bent. Daar kun je later op terugvallen, en ook je naasten. Het papier zegt iets over hoe een patiënt in het leven stond vóór de ziekte."