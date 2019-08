Schiphol-topman over storingen: 'Met de vinger wijzen helpt niet'

Schiphol weet nog niet hoe de luchthaven de afgelopen weken tot twee keer toe kon worden getroffen door een storing in de kerosinetoevoer. In een blog-post schrijft Schiphol-bestuursvoorzitter Dick Benschop dat "we natuurlijk allemaal vol met vragen zitten".

Op 24 en 25 juli werden honderden vluchten geannuleerd toen vliegtuigen door een storing in de kerosinetoevoer niet konden tanken. Afgelopen vrijdag waren tientallen vluchten vertraagd na weer een storing. "Het is duidelijk dat dit soort verstoringen niet aanvaardbaar zijn", schrijft Benschop.

Samen met Aircraft Fuel Supply (AFS), het bedrijf dat op het vliegveld de brandstofvoorziening verzorgt, heeft Schiphol onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven de storingen te onderzoeken. "Wij moeten op zoek naar de "lessons learned" en dat zijn niet alleen technische, maar ongetwijfeld ook organisatorische en culturele lessen."

'Partners aanspreken op verantwoordelijkheden'

Na de eerste storing ontkende Schiphol aansprakelijk te zijn voor de gevolgen. Een woordvoerder zei toen dat AFS verantwoordelijk is. Luchtvaartjurist Jochem Croon zei tegen Nieuwsuur dat Schiphol wel degelijk verantwoordelijk "en daarmee aansprakelijk" is voor de brandstofleverantie.

De partij die aansprakelijk is, moet waarschijnlijk opdraaien voor financiƫle claims van passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Benschop schrijft nu dat "wij de Schiphol-ervaring samen maken met heel veel andere organisaties en bedrijven. Met de vinger wijzen helpt ons niet verder, maar wij zullen partners aanspreken op hun verantwoordelijkheden."

Benschop is vanavond te gast in Nieuwsuur, 22.00 uur op NPO2.