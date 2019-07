'Schiphol kan niet weglopen voor aansprakelijkheid voor chaos'

Volgens Croon is de Wet Luchtvaart duidelijk: "Schiphol is aansprakelijk voor een goede afhandeling van de luchtvaart. Daar valt de brandstofleverantie ook onder. Schiphol is ook verantwoordelijk voor de installaties op haar grondgebied. Schiphol heeft een zorgplicht."

Schiphol-woordvoerder Breuer erkent dat de wet bepaalt dat de luchthaven voorzieningen moet treffen voor een goede afwikkeling van het luchtverkeer, maar zegt dat in de wet geen aansprakelijkheidsbepaling voorkomt. "AFS is verantwoordelijk voor de brandstofvoorzieningen op Schiphol. Schiphol is dan ook niet verantwoordelijk voor de brandstofvoorzieningen van AFS."

Maar volgens Croon betekent de wettelijke verplichting tot het treffen van voorzieningen dat Schiphol aansprakelijk. De luchthaven kan de aansprakelijkheid niet afwentelen op anderen. "Schiphol heeft een zorgplicht, alleen al op grond van de veiligheid. Aansprakelijkheid past in het kader van die verantwoordelijkheid."