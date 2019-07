Tankbedrijf op Schiphol is 'essentiële dienst' die faalde

Vliegtuigen konden vandaag urenlang niet tanken op Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen moesten 180 vluchten van en naar Schiphol annuleren. Tienduizenden reizigers zijn getroffen. De oorzaak ligt ergens bij Aircraft Fuel Supply B.V., dat de vliegtuigen van brandstof moet voorzien. Wat is dit voor bedrijf?

Aircraft Fuel Supply is door de Rijksoverheid aangemerkt als een "aanbieder van een essentiële dienst". Andere vervoersbedrijven zijn Schiphol, de Luchtverkeersleiding en de Koninklijke Marechaussee. De NCTV zegt over zulke aanbieders: "De vitale infrastructuur is essentieel voor het functioneren van onze maatschappij. We worden er steeds afhankelijker van. Een kleine verstoring kan grote gevolgen hebben en het land ontregelen."

Aircraft Fuel Supply B.V. is het enige bedrijf dat vliegtuigen tankt. Het bedrijf bestaat sinds 1967 en is een joint venture van Air France-KLM en oliemaatschappijen Shell, BP, Esso, Q8, Statoil, Texaco en Total. Er werken dagelijks zo'n 25 mensen die 24-7 bezig zijn met het tanken van vliegtuigen.

Overtredingen

De benodigde kerosine is maar voor een klein deel aanwezig op Schiphol. Het meeste van de 12 miljoen liter die dagelijks wordt getankt, komt uit depots in Amsterdam en Rotterdam. Via ondergrondse leidingen wordt de brandstof naar Schiphol getransporteerd. De meeste vliegtuigen worden op dit systeem aangesloten om te worden bijgetankt. Brandstof tanken via tankwagens gebeurt weinig meer.

Aircraft Fuel Supply is niet alleen verantwoordelijk voor het tanken van vliegtuigen, het moet ook de benodigde infrastructuur voor de brandstoftoevoer onderhouden. Ergens lijkt er vandaag dus iets te zijn misgegaan, maar waar precies is nog onbekend.

Uit een inspectierapport uit 2016 blijkt dat bij het bedrijf destijds acht overtredingen waren geconstateerd. De meeste hadden betrekking op veiligheidseisen voor werknemers. Eén andere overtreding valt op: de inspectie constateerde dat er geen eenduidig beleid was voor het uitvoeren van onderhoud. Ook was onduidelijk of herstelwerkzaamheden op tijd gebeurden. Het is onbekend of deze overtreding inmiddels is verholpen.

Aircraft Fuel Supply was de hele dag onbereikbaar voor commentaar.