Een unieke deal in farmaland: 'Het is de vraag wat de patiënt hiermee opschiet'

Het Nederlands-Belgische medicijnbedrijf Galapagos heeft een 'uitzonderlijke' deal met de Amerikaanse farmagigant Gilead gesloten. Het bedrijf betaalt zo'n 4,5 miljard euro, maar neemt Galapagos niet over. Wel krijgt het toegang tot alle medicijnen die Galapagos ontwikkelt. Het is niet eerder voorgekomen dat een farmaconcern zo'n groot bedrag betaalt in ruil voor samenwerking.

Gilead heeft interesse in Galapagos omdat het biotechbedrijf medicijnen tegen ontstekingsziekten zoals reuma en artrose maakt. Dit zijn chronische ziektes. Deze medicijnen zijn voor farmaceutische bedrijven waardevol omdat patiënten de medicijnen de rest van hun leven moeten slikken.

Oprichter en de topman van Galapagos, Onno van de Stolpe, vindt het een geweldige deal. "We bepalen de komende tien jaar helemaal zelf voor welke ziekten we medicijnen willen gaan ontwikkelen, hoe we dat doen en welke klinische studies we willen opzetten. Er zijn maar weinig deals waarbij er wordt samengewerkt tussen de biotech en een grote farmaceut."

Big money

Volgens de topman kopen farmaceutische bedrijven bijna altijd een biotechbedrijf op wanneer het een medicijn ontwikkelt dat succesvol lijkt te gaan worden. "Wij hebben met deze deal - de samenwerking - een overname kunnen voorkomen. Het is in feite ook een niet-aanvalsverdrag. Gilead belooft ons de komende tien jaar niet over te nemen", zegt Van de Stolpe, die de ambitie heeft om zelf heel groot te worden. "Ik zeg wel eens pesterig: ik wil groter worden dan Philips."

"Met het geld dat Galapagos van Gilead krijgt, kunnen zij hun research and development uitbreiden. Dat is goed voor de innovatie", zegt hoogleraar gezondheidseconomie Carin Uyl. Maar ze is wel bezorgd. "Gilead is een echt Amerikaans bedrijf. Dat wil geld terug verdienen en nog meer ook. Big pharma gaat om big money."

Als voorbeeld noemt ze het kankermedicijn Car-T cells. "Daar vragen ze nu 350.000 euro voor, de hoofdprijs. Het is dus de vraag wat de patiënt heeft aan die impuls op het gebied van innovatie als de medicijnen door medewerking van Gilead ongelooflijk duur worden. Dan is de toegang tot die medicijnen relatief laag en slechts een kleine groep patiënten wereldwijd kan dat bekostigen."

Uyl verwacht in Nederland opnieuw discussie of medicijnen dan wel of niet moeten worden vergoed. "Het is echt de vraag wat de patiënt met deze samenwerking opschiet. De Amerikanen gaan hier goud mee verdienen."