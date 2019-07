Miljardendeal voor Nederlands-Belgisch medicijnbedrijf Galapagos

Een bijzondere deal voor het Nederlands-Belgische medicijnbedrijf Galapagos. Het Amerikaanse Gilead wil nauwer samenwerken met het bedrijf en betaalt daar zo'n 4,5 miljard euro voor. Daardoor hoeft Galapagos de komende jaren ook niet te vrezen voor een overname.

Het komt niet vaak voor dat farmabedrijven een dergelijke samenwerking afspreken. Meestal wordt een farmabedrijf dat een succesvol medicijn lijkt te hebben ontwikkeld opgeslokt door een groter bedrijf, dat dan vervolgens de inkomsten krijgt als het middel op de markt wordt gebracht.

"Maar Galapagos is inmiddels veel waard", zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Het bedrijf heeft nu een beurswaarde van grofweg 7 miljard euro. Daarbij komt dat er bij een overname van een biotechbedrijf vaak nog een hoge premie bovenop de beurswaarde moet worden betaald. "Dan zou Gilead zo 14 miljard euro moeten betalen om Galapagos in handen te krijgen."

Vandaar dat de Amerikaanse farmareus nu kiest voor een tienjarige samenwerking, in plaats van een overname, vermoedt Versteeg. Bovendien wilde Galapagos altijd zelfstandig blijven, aldus de analist. Gilead was de meest waarschijnlijke kaper op de kust, maar zal de komende tien jaar nu in elk geval geen overnamepoging doen.

Reuma

Galapagos richt zich nu voornamelijk op medicijnen tegen ontstekingsziektes: reuma, artrose en fibrose. Dat is een markt waar veel geld in om gaat. Het meest waardevolle medicijn dat nu op de wereld bestaat is een reumamedicijn. Veel mensen lijden aan reuma en patiƫnten moeten medicijnen hun hele leven blijven slikken.