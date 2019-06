Zorg voor complexe gehandicapten nog steeds niet op orde

Dorien Kloosterman van belangenorganisatie KansPlus, die ook de ouders van Eline helpt bij het zoeken naar goede zorg, herkent het probleem. "Eline is bij meer dan twintig andere instellingen aangemeld. Maar niemand kan haar de juiste zorg bieden vanwege haar complexe problemen. En als dat wel kan, hebben instellingen vaak jarenlange wachtlijsten."

Deze week opende in Bergen op Zoom een nieuwe instelling: het Adriano Huis. De instelling is vernoemd naar de 32-jarige Adriano die er ook woont. "Adriano zat volledig afgezonderd van de overige bewoners, had geen toekomst daar", vertelt directeur Farid el-Khassim.

Hij besluit samen met zijn compagnon Jelle Gillissen een nieuwe instelling te beginnen voor mensen als Adriano. "We hebben vier jaar moeten trekken en sleuren om het voor elkaar te krijgen. Maar nu is er eindelijk een plek waar we de focus leggen op het gewone leven en niet afzonderen en separeren."

Zoektocht

Ondanks deze nieuwe woonlocatie blijft het probleem rondom de moeilijk plaatsbare cliënten dus bestaan. Dat wordt ook bevestigd door belangenorganisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij werken samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan mogelijke oplossingen.

Er wordt extra ondersteuning ingeschakeld om cliënten te helpen in de zoektocht naar de juiste zorg. Ook kondigde minister Hugo de Jonge vorig najaar honderd extra plekken aan. "We hopen die plekken eind 2020 gerealiseerd te hebben", zegt De Jonge bij de opening van het Adriano Huis.

Maar Kloosterman van KansPlus denkt niet dat het dé oplossing zal zijn. "We hebben het hier over honderden mensen die niet de goede zorg krijgen. Met honderd extra plekken heb je dat bij lange na niet opgelost."

De instelling waar Eline woont zegt actief te zoeken naar de beste oplossing voor haar. "Helaas is dit tot nu toe zonder het gewenste resultaat. De zorgsituatie is nu gelukkig weer stabiel, maar dit is uiteindelijk geen duurzame oplossing. We zoeken daarom intensief verder en zolang er geen passende plek gevonden is, kan Eline absoluut rekenen op onze liefdevolle zorg."