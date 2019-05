Sybrand Buma vertrekt, 'het einde van een tijdperk'

PG (Pieter Gerrit) Kroeger verenigt twee posities in zich die doorgaans als onverenigbaar worden gezien: die van CDA-watcher en CDA'er in hart en nieren. Hij observeert van binnenuit en heeft een hele loopbaan als medewerker van bewindslieden achter de rug, ook in Brussel. Wat is de nalatenschap van Sybrand Buma, wanneer was hij op z'n best en wat betekent zijn vertrek voor de partij én voor de coalitie? Bekijk het in de video hieronder: