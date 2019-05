Van de hoofdredactie: Europa, voor Nieuwsuur 'best belangrijk'

In maart 2004 ging, aan de vooravond van de Europese Verkiezingen van dat jaar, een publiekscampagne van start onder de titel 'Europa. Best Belangrijk'.

Door Joost Oranje, hoofdredacteur Nieuwsuur

De bedoeling was de Nederlandse burger meer bewust te maken van het belang van de EU. De wat knullig ogende slogan had niet erg veel effect, althans, afgemeten aan de lage opkomst van de stembusgang destijds (37,3 procent). Maar dat die EU vanuit journalistiek perspectief 'best belangrijk' is, valt moeilijk meer te ontkennen.

Ga maar na wat er de afgelopen jaren allemaal rondom de EU is gebeurd en wat dat voor een gevolgen heeft gehad. Zo kregen we te maken met een economische en financiƫle crisis, met de migratieproblematiek, discussies rond de nieuwe lidstaten, de brexit en nog zo veel meer.

Kennis is macht

Al sinds de start van Nieuwsuur in 2010 is Europa daarom een speerpunt geweest van ons programma. We hebben zelfs een vaste Europa-correspondent, Saskia Dekkers, die met haar cameraman Pieter Nijdeken al die jaren alle uithoeken van het continent opzoekt, speurend naar de consequenties voor de gewone mensen van de Brusselse politiek.

Omdat we dat al jaren doen, hebben we als Nieuwsuur ook veel kennis verzameld. Bij Saskia zelf natuurlijk, maar ook bij verschillende redacteuren die vanuit Hilversum meewerken aan de reportages. En via een inmiddels fijnmazig netwerk van 'fixers', mensen die ter plekke het land en de taal kennen en die onmisbaar zijn in de producties.