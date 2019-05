Rob van Essen wint Libris Literatuur Prijs 2019

Rob van Essen heeft de Libris Literatuur Prijs 2019 gewonnen. Dat werd vanavond bekendgemaakt in Nieuwsuur, traditioneel vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam.

De 56-jarige auteur won met zijn autobiografische roman De goede zoon. De jury noemt het boek "een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst, en transparantie en raadselachtigheid".

"De goede zoon intrigeert, amuseert en zet aan tot denken over onszelf en de wereld om ons heen. Dat gebeurt op een oorspronkelijke manier in een ongewone vorm. Het is een sprankelend werk van literaire verbeelding."