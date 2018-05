Murat Isik wint de Libris Literatuur Prijs 2018

Wees onzichtbaar vertelt het verhaal van Metin Mutlu. In 1983 komt hij als vijfjarige met zijn ouders en zijn zusje, via Duitsland, in de Amsterdamse Bijlmer terecht. Het gezin is afkomstig uit Oost-Turkije en behoort tot het Zaza-volk, een oude Iraanse minderheid die verwant is aan de Koerden. Metin, zijn zusje en zijn moeder worden gekleineerd en onderdrukt door een tirannieke en gewelddadige vader, die een groot deel van de gezinsuitkering uitgeeft aan gokken en drinken.