Zes schrijvers in spanning: wie wint de Libris Literatuur Prijs?

Marjolijn van Heemstra - En we noemen hem

"En we noemen hem is een meeslepende roman, een persoonlijke queeste, een onderzoek van de auteur naar de feiten achter een verhaal dat binnen de familie mythische proporties heeft aangenomen. Van Heemstra wordt gedreven door een innerlijke noodzaak deze familiemythe te ontrafelen en het verleden te reconstrueren. Zij is zwanger en is voornemens haar kind, als het een zoon is, te vernoemen naar haar inmiddels overleden oom Frans. Deze heeft volgens de familie een heldendaad verricht door een jaar na de oorlog een aanslag te plegen op een niet-veroordeelde NSB-er."

"In deze roman staat elk woord op zijn plek. Heemstra beschikt over een scherpe, analytische blik, waarmee ze niet alleen de geschiedenis en haar omgeving beziet, maar ook nietsontziend naar binnen blikt. En we noemen hem is een even levendige als diepzinnige roman over een gedreven zoektocht naar goed en fout."