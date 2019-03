Islamitische school Rotterdam: Het gaat hier al jaren goed

Het Avicenna College in Rotterdam, één van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland, is niet bang dat de verontrustende berichten over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, gevolgen heeft voor de school in Rotterdam. "Ik ben alleen verantwoordelijk voor de reputatie van mijn school", zegt docent maatschappijleer Fouad el Haja. "Ik weet hoe zeer wij ons best doen, hoe bekwaam ons team is en hoe het hier al jaren goed gaat."

De school - met lovende inspectierapporten - staat er zó goed voor, dat het bestuur een tweede vestiging wil. "Als het op één school verkeerd gaat, betekent dat niet dat het bij andere scholen ook verkeerd gaat", zegt docent Nederlands Jawad es Soufi.

Ons geheim

De school is inmiddels zo populair dat Avicenna wordt benaderd door islamitische basisscholen elders in het land, om ook in hun stad een middelbare school te stichten. "Ons geheim is dat we twee dingen leveren", zegt bestuurder Wim Littooij. "We eerbiedigen de islamitische identiteit en die krijgt vorm volgens de middenweg, gewoon gedegen. En het onderwijs is honderd procent gericht op integratie in deze samenleving."