'Leerlingen op Amsterdamse school beïnvloed door jihadisten'

Leerlingen van een Amsterdamse islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met jihadisten, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg. De gemeente Amsterdam heeft maatregelen tegen de school aangekondigd.

De veiligheidsdiensten hebben "zeer verontrustende signalen" over het Cornelius Haga Lyceum ontvangen. Op die school gebeuren dingen "die niet goed zijn voor de democratie en voor de integratie", staat in de brief van Aalbersberg. Minister Grapperhaus heeft ook de Tweede Kamer geïnformeerd.

Volgens de NCTV zijn er signalen dat richtinggevende personen binnen de school de helft van de tijd aan de salafistische geloofsleer willen wijden en die van plan zijn om buiten de gewone lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.

Ook zouden sleutelfiguren in de school in strijd handelen met de 'anti-radicaliseringsstrategie' van de overheid. Een godsdienstles zou zijn geannuleerd op het moment dat de Onderwijsinspectie kwam controleren.

Aalbersberg schrijft verder dat medewerkers van de scholen contact hebben onderhouden met de terroristische groepering "Het Kaukasus Emiraat", die onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.

Burgemeester Halsema en wethouder Moorman van Amsterdam zeggen dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde, maar ze noemen het onacceptabel dat leerlingen structureel worden beïnvloed door mensen die banden onderhouden met terroristen en jiuhadisten.