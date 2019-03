Vier grote steden: omstreden islamitisch lyceum mag niet uitbreiden

De vier grote steden willen dat de Tweede Kamer in actie komt tegen extremistische en ondemocratische invloeden in het onderwijs. Aanleiding zijn de problemen bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden leerlingen van die school beïnvloed door leraren die contact houden met terroristen. De Onderwijsinspectie houdt de situatie daar nu in de gaten.

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, ook namens de burgemeesters en verantwoordelijke wethouders van Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het Amsterdamse lyceum.

Hard ingrijpen

De burgemeesters zeggen dat islamitische scholen in een belangrijke behoefte voorzien en moeten worden beschermd door gemeenten en de landelijke overheid, maar dat er hard moet worden ingegrepen als ze extremistisch en ondemocratisch zijn.

In de brief staat dat het Cornelius Haga Lyceum wil uitbreiden naar Den Haag en mogelijk ook naar Utrecht. Dat moet niet mogen, vinden de burgemeesters, omdat daarmee het 'beïnvloedingspotentieel' wordt gespreid en vergroot.

Onderzoek van FIOD

Gemeenten kunnen nu zelf weinig doen tegen misstanden. Ze willen daarom dat de Tweede Kamer extra maatregelen neemt als het gaat om islamitische scholen.

Zo moeten schoolbestuurders beter worden onderzocht, moet de FIOD standaard een onderzoek doen en moeten onderwijsinspecteurs scholen voortdurend in de gaten houden.

Verder willen de gemeenten een adviesrol krijgen bij de oprichting van nieuwe scholen.