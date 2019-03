Het www is kapot, hoe gaan we het repareren?

Persoonlijke datakluis

Drie decennia later is het web groter gegroeid dan haar uitvinder ooit had bevroed, maar het is niet geworden wat Berners-Lee ervan had gehoopt, zo zei hij vorig jaar in Nieuwsuur. Hij maakt zich zorgen over de verspreiding van desinformatie, heimelijke politieke beïnvloeding en privacyschandalen.

Berners-Lee werkt samen met de Gentse hoogleraar computerwetenschappen Ruben Verborgh aan een oplossing. "Data staat overal verspreid", zegt Verborgh. "We weten niet meer wat ermee gebeurt".

De oplossing waar Berners-Lee en Verborgh aan werken bij het Massachusetts Institute of Technology heet Solid: een persoonlijke datakluis waarin webgebruikers al hun data opslaan. Als ze iets willen posten op een platform zoals Facebook, sturen ze deze foto niet naar het sociale medium, maar mag dat platform alleen een linkje maken naar de foto. Die blijft in de persoonlijke datakluis. Hetzelfde geldt voor commentaren die op het web worden geplaatst. Het voordeel is dat de gebruiker zelf de baas blijft over zijn data.

"Een ander voordeel is dat ik kan besluiten om naar een andere app over te stappen zonder dat ik mijn data kwijt ben." Zelf gebruiken Berners-Lee en Verborgh Solid, maar het moet nog gebruikersvriendelijk worden gemaakt voor het grote publiek.