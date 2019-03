De WODC-affaire in perspectief

Het rapport Overgaauw werd binnen het ministerie dankbaar in ontvangst genomen om de hele WODC-affaire te nuanceren.

Vlak voor het de presentatie van het derde rapport, leken het ministerie en het WODC de hele affaire alweer achter zich te hebben gelaten. De plaatsvervangend directeur van het WODC meldde nog voordat dat de derde commissie haar conclusies afgelopen januari naar buiten bracht in een groot interview in dagblad Trouw: 'Uiteindelijk is conclusie dat ons onderzoek betrouwbaar en zorgvuldig is,' om daar aan toe te voegen: 'we hebben de botsproef doorstaan.'

Dat liep toch anders. Een paar uur nadat de inkt van dat interview droog was, stelde de commissie Hertogh, die het meest breed dragende onderzoek van de drie commissies had gedaan door naar de structurele werkwijze van het ministerie te kijken, precies het tegenovergestelde vast in vernietigende conclusies. Bijvoorbeeld dat er "structurele tekortkomingen" in de relatie tussen ministerie en WODC bestaan met als gevolg "oneigenlijke beïnvloeding van WODC-onderzoek. Dit is vooral het geval bij politiek gevoelige onderwerpen."

Het meest tekenend was misschien wel een voorbeeld dat commissievoorzitter Hertogh tijdens de persconferentie gaf: juist in de periode dat alle drie de onderzoekscommissies bezig waren met hun werk en de WODC-affaire volop in de aandacht was, stuurde het ministerie trots een brief naar de Kamer met een begeleidend persbericht met voor de minister gunstige conclusie dat "de geïntensiveerde aanpak van High Impact Crimes haar vruchten afwerpt." Het WODC-onderzoek dat aan dat persbericht ten grondslag lag, had dit echter helemaal niet vastgesteld. De conclusie was een verzinsel van het ministerie waar de WODC-onderzoekers niet in gekend waren.

Verregaande maatregelen

Meteen na de presentatie van het rapport van de commissie Hertogh, erkende minister Grapperhaus de structurele problemen en kondigde hij vergaande maatregelen bij het WODC aan. Maar maatregelen bij de bekritiseerde beleidsambtenaren en de ambtelijke top bleven uit. De Secretaris-Generaal plaatste nog diezelfde dag op het intranet van het ministerie zijn commentaar op de hele affaire, waarin hij toch weer teruggreep naar het tweede rapport en stelde dat 'de deugdelijkheid van de drugsbeleid-onderzoeken buiten kuif staat'. Het snoeiharde persbericht dat de commissie Hertogh zelf naar buiten bracht, is nooit op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd.

Vanmiddag zal de Tweede Kamer dus een debat ingaan waar ze alles wat ze eventueel aan maatregelen ten opzichte van het WODC zouden kunnen eisen, al bij voorbaat door de minister toegezegd hebben gekregen. Toch is het de vraag of de Kamer daarmee gerustgesteld zal zijn, omdat daarmee nog niet duidelijk is of van de cultuurverandering op het ministerie zelf ook werk gemaakt wordt.

De klokkenluider tegen wil en dank, Marianne van Ooyen, hoopt de affaire na vandaag achter zich te kunnen laten. Wel schreef ze vorige week nog een ingezonden brief in het universiteitsblad van Maastricht over het besluit van de universiteit om geen gevolg te geven aan de drie onderzoeksrapporten met betrekking tot de positie van hoogleraar Frans Leeuw, de voormalig directeur van het WODC.