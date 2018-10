Ministerie handelde ‘onbehoorlijk’ bij WODC-onderzoeken naar drugs

De commissie-Overgaauw stelt dat er inderdaad door het ministerie in een aantal gevallen niet behoorlijk is gehandeld in pogingen om wetenschappelijke onderzoeken het beleid te laten bevestigen. Maar volgens de commissie zijn die pogingen niet gelukt, en was er in andere gevallen sprake van "een misverstand".

"Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier", schrijft de commissie in haar rapport. Volgens de commissie getuigen de WODC-onderzoeken naar het Nederlandse softdrugsbeleid van "eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar beleidsonderzoek".

Klokkenluider Marianne van Ooyen, die de affaire aan het licht bracht, schrijft in een eerste reactie op het rapport dat ze blij is dat feiten erkend worden, maar is teleurgesteld in de conclusies die de commissie eraan verbindt. "Ik heb onder grote beleidsdruk de betrouwbaarheid van mijn onderzoeken moeten bewaken. De aanbevelingen van de commissie zijn in dit licht treurig en pover."

De voorzitter van de commissie Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident van de Hoge Raad, is vanavond te gast bij Nieuwsuur.