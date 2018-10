Klokkenluider noemt rapport over drugsonderzoeken WODC eenzijdig

Ze is verbaasd dat de commissie in het rapport "veel grensoverschrijdende beleidsbeïnvloeding die heeft plaatsgevonden als 'niet onbehoorlijk' classificeert en daarbij mijn informatie nauwelijks meeweegt. De commissie-Verhulp heeft in juni vastgesteld dat mijn melding goede gronden had".

Ten slotte benadrukt ze: "De commissie heeft er onvoldoende oog voor dat een onderzoeker onafhankelijk van beleid zijn werk moet kunnen doen, omdat dat cruciaal is voor de waarheidsvinding. Ik heb onder grote beleidsdruk de betrouwbaarheid van mijn onderzoeken moeten bewaken. De aanbevelingen van de commissie zijn in dit licht treurig en pover."

Van Ooyen beraadt zich nog op een uitgebreidere reactie.