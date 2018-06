Ministerie van Justitie schoot tekort in WODC-affaire

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is niet goed omgegaan met de klacht dat WODC-onderzoek door de politiek werd beïnvloed. Met de brief van een interne klokkenluider, die bij herhaling en tot op het hoogste niveau onder de aandacht werd gebracht, is niet zorgvuldig genoeg omgegaan.

Met name de secretaris-generaal van het ministerie en de directeur van het WODC zijn daarbij tekortgeschoten. Dat zijn de belangrijkste conclusies van één van de drie onderzoekscommissies die vandaag zijn bevindingen presenteerde.

Beleidsbeïnvloeding

De commissie is sinds de onthullingen eind vorig jaar aangesteld. Naast deze commissie zijn indertijd nog twee andere commissies in het leven geroepen over de feitelijke invloed op rapporten en de reikwijdte ervan. De commissie die vandaag de uitkomsten van zijn onderzoek meldt, onderzocht hoe is omgegaan met de klokkenluider die de beleidsbeïnvloeding tevergeefs aan de orde stelde.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf vorig jaar na de onthullingen toe dat het was misgegaan, maar hij erkende toen nog niet dat ook zijn ambtelijke top fouten heeft gemaakt. Nu blijkt dat dus wel het geval.

Vorig jaar kwam naar buiten dat onderzoeken naar het Nederlandse drugsbeleid op allerlei manieren werden gestuurd door de politiek. Bijvoorbeeld met mailtjes van beleidsambtenaren. Zo oordeelde een beleidsambtenaar over de wetenschappelijke inhoud van een conceptrapport: "wij kunnen met wat we nu hebben, niet instemmen".