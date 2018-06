Directeur WODC neemt ontslag

Frans Leeuw, directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), dient zijn ontslag in. Dat doet hij naar aanleiding van de constateringen van een commissie die onderzoek deed naar het onderzoeksinstituut.

Vandaag werd bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid niet goed is omgegaan met de klacht dat WODC-onderzoek door de politiek werd beïnvloed. Met de brief van een interne klokkenluider, die bij herhaling en tot op het hoogste niveau onder de aandacht werd gebracht, is niet zorgvuldig genoeg omgegaan.

Met name de secretaris-generaal van het ministerie en de directeur van het WODC zijn daarbij tekortgeschoten. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een van de drie onderzoekscommissies die vandaag haar bevindingen presenteerde.

"De berichtgeving in het rapport van Commissie III "De Melding Terecht" inzake de afhandeling van een klacht van een voormalig medewerker van het WODC geeft mij aanleiding om, vooruitlopend op mijn geplande pensioen eind dit jaar, als directeur WODC terug te treden per 19 juli aanstaande", schrijft Leeuw in een reactie.

"Alhoewel ik mij in de (generaliserende) kwalificaties over met name mijn leiderschapsstijl maar in beperkte mate herken, meen ik met deze stap het belang van het instituut en zijn medewerkers het beste te dienen."

Ernstig aangetast

Uit uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur bleek eind vorig jaar dat de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum ernstig is aangetast.

Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland. De politiek heeft jarenlang onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen.