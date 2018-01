Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid

Marianne van Ooyen werd eind vorig jaar tegen wil en dank klokkenluider. Haar interne klacht uit 2014 bracht de zaak rond de politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) aan het rollen. "Ik schrok nogal dat die was uitgelekt. Voor mij was het een afgesloten hoofdstuk."

De klacht, waarin zij sprak over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC, kwam via een andere partij in handen van Nieuwsuur. Zelf wilde Van Ooyen toen buiten de publiciteit blijven. Maar nu, aan de vooravond van het Kamerdebat over de kwestie, wil ze toch van zich laten horen.

De klokkenluider plaatst vraagtekens bij de drie onderzoeken die minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat doen naar het onderzoeksinstituut. Zo wordt in een onderzoek de wetenschappelijke standaard van twee rapporten getoetst, maar volgens Van Ooyen is aan de rapporten niet te zien "dat er op de achtergrond zo'n druk werd uitgeoefend".

Ze noemt bijvoorbeeld het WODC-onderzoek naar de wietpas dat volgens het boekje is opgezet. Een analyse van alleen de rapporten lijkt haar daarom niet voldoende. "Ook de interne communicatie en de conceptversies van rapporten zijn relevant. Misschien zou de commissie zelfs terug moeten gaan naar de oorspronkelijke data."

Vergeten hoe het ook alweer zat met de beïnvloeding van het WODC? Journalist Bas Haan legt het in deze video hieronder uit.