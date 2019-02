Hogere energierekening: niet alleen kabinet maar óók energiemarkt verantwoordelijk

Kloppen de koopkrachtplaatjes nog nu blijkt dat het kabinet oude cijfers uit 2017 heeft gebruikt om de energierekening te berekenen? Publiek en politiek roeren zich want energie is een van de factoren die de koopkracht bepalen.

Econoom Mathijs Bouman vindt het een domme en politieke fout maar zet ook een paar vraagtekens bij de beschuldigende vinger richting het kabinet. "De grootste tegenvaller zijn de energieprijzen, die kun je gewoon bekijken. Want het is niet de overheid die de energie duurder maakt: het Groningse gas staat uit en olie is duurder geworden, dat zijn oorzaken."

Bouman zegt dat er een inhaalslag is geweest op het gebied van de energieprijzen op de vrije markt. "Die zijn lang gedaald en nu is de olieprijs gestegen. Dat komt door de onrust in Venezuela, in Iran. In principe is er geen enkele reden om te zeggen: omdat de olieprijs is gestegen moeten we de belasting verlagen. Dat zou politiek slecht beleid zijn, daar beloon je eigenlijk de oliesjeiks mee."