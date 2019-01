'Suïcidale kinderen opsluiten in de separeercel is schadelijk'

Suïcidale jongeren die noodgedwongen in de gesloten jeugdzorg verblijven, zijn daar niet op hun plek. Ze hebben gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig en moeten niet - zoals nu wél gebeurt - na pogingen in een separeercel belanden. Dat zeggen twee psychiaters naar aanleiding van de Nieuwsuur-reportage over een gesloten jeugdzorginstelling eerder deze maand.

"Het wordt gezien als iets wat niet anders kan en wordt daardoor normaal. Maar daar moeten we vanaf. Het is niet normaal om kinderen op te sluiten, het is schadelijk", zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn. Samen met collega Hilmar Backer pleit hij voor snelle verandering, anders wordt het beschadigende gedrag nog erger.

Ontwrichtende situatie

In de reportage is te zien dat het personeel van de instelling niet is toegerust om met zulke zware problematiek om te gaan, zo geven de psychiaters aan. De jeugdzorgwerkers missen de benodigde expertise. Zelf ervaren zij de vereiste alertheid en omgang met kinderen, die alles aangrijpen om zich van het leven te beroven, als slopend.

Begrijpelijk, vinden de twee psychiaters. "Deze jonge medewerkers worden als het ware voor de leeuwen geworpen", zegt Backer. "De situatie is ontwrichtend voor de jongeren én het personeel." Hij pleit voor een mengvorm van psychiatrie en jeugdzorg. "We hebben instellingen nodig die het allemaal in huis hebben."