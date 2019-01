Jeugdzorgverleners: 'Die continue alertheid zuigt je leeg'

In de gesloten jeugdzorg nemen de problemen van jongeren in ernst toe. Gedragsproblemen gaan steeds vaker samen met ernstige, psychiatrische problematiek. Eerder maakte Nieuwsuur bekend dat het aantal suïcides in de jeugdhulp toeneemt: van tien zelfdodingen in 2014 naar negentien in 2017.

Het aantal mislukte pogingen is echter vele malen groter. Er is een groep jongeren op de gesloten afdelingen die elke week een poging waagt.

Hoe is het om als hulpverlener met zulke zieke jongeren te werken? Drie jonge groepsleiders van de gesloten jeugdzorginstelling Woodbrookers in het Friese plaatsje Kortehemmen vertellen over het afgelopen jaar, waarin zij te maken kregen met twee zeer suïcidale meisjes. (De namen van de twee meisjes Linda en Nicole zijn om privacyredenen gefingeerd)

Continu alert

De groepsleiders zorgden voor een groep waarbij zelfs pindakaaspotjes bewaakt moesten worden. Die potjes waren in handen van de tieners niet langer veilig omdat ze eenmaal tegen een muur gegooid als glasscherf konden dienen bij een zelfmoordpoging.

Jeugdzorgwerker Dagmar Baas trof Linda tijdens een verwurgingspoging op haar kamer aan. "Je gaat een beetje in de overlevingsstand. Ik handelde gewoon." Ze riep snel assistentie en greep Linda (15), een meisje met borderline die op een kast klaar stond om te springen, bij haar enkels. "Later denk je wel, jemig, het had ook anders kunnen gaan. Als ik toen niet was gekomen..."

Het hele team was continu alert, vertelt ze. "Continue alertheid zuigt je leeg. Het is een uitputtingsslag." Maar ook de andere kinderen waren voortdurend op hun hoede, merkte Dagmar. "Die kwamen dan tijdens het koken met een leeg potje aan en zeiden: gooi die maar elders weg want dan kan Linda er tenminste niet bij."