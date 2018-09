Grote zorgen over suïcidepogingen jongeren in gesloten jeugdzorg

'Ik hoop maar dat het niet te laat is'

"Iedere keer als ik het nummer van de gesloten jeugdzorg op mijn telefoon zie, ben ik bang. Bang dat ze bellen om te vertellen dat het haar dit keer wèl is gelukt." De dochter van Nico Molenaar is pas 15 jaar, maar heeft al tientallen zelfmoordpogingen achter de rug. Toen ze slachtoffer werd van tegen haar zin rondgestuurde naaktfoto's en seksueel misbruik, ging het snel bergafwaarts. Crisisopnames volgden. "Maar zodra ze weer tot rust was gekomen, kregen we haar weer thuis."

Uiteindelijk volgen langere opnames in ggz-klinieken maar een adequate behandeling blijft uit: "Ze heeft traumabehandeling nodig. We zijn nu een jaar verder, de situatie is alleen maar erger geworden. Mijn dochter heeft zo veel behandelaren gezien, die vertrouwt inmiddels niemand meer. Want iedere keer wordt ze toch weer weggestuurd."

Nu zit zijn dochter in de jeugdzorgplusinstelling Transferium. Daar krijgt ze sinds deze week een traumabehandeling, is er cameratoezicht en wordt ze een-op-een begeleid. "Ik hoop maar dat het niet al te laat is. Deze behandeling had ze natuurlijk gelijk moeten krijgen."