'Gemiddeld vallen 150 zeecontainers per jaar in de Waddenzee'

In het Waddengebied, dat is inclusief het Duitse en Deense gebied, vallen volgens de oud-burgemeester van Ameland Albert de Hoop gemiddeld 150 zeecontainers per jaar in zee. Rijkswaterstaat stelt de rederij van containerschip MSC Zoe inmiddels aansprakelijk voor het verlies en de berging van de 270 gezonken en aangespoelde containers en hun inhoud.

De opruimacties in het Waddengebied zijn in volle gang. In totaal zijn 35 containers gevonden, drijvend in zee of aangespoeld op het strand. Waarschijnlijk liggen veel containers op de bodem van de zee.

De Hoop was tot afgelopen zomer burgemeester van Ameland en is oud-voorzitter van de internationale milieu-organisatie KIMO. Hij maakt zich al jaren zorgen over de beveiliging en zekering van containers. "Ik heb in de winter van 2010 meegemaakt dat er 86 containers voor mijn kust waren gedonderd, maar ik heb ook meegemaakt het er tien of 37 waren. Dan heb ik het Duitse en Deense Waddengebied niet meegerekend."

Het probleem zit in het transport van de containers, denk De Hoop. "De containers staan zo hoog opgestapeld dat je ze goed moet vastzetten. Wereldwijd vallen tienduizend containers overboord. Dat zegt iets over hoe ze vast staan."

Risico is laag

Volgens Jos Koning, onderzoeker bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) is het niet eenvoudig vast te stellen waarom containers van schepen vallen. "Ik heb er in het verleden onderzoek naar gedaan en het had in ieder geval te maken met onbetrouwbare informatie over de lading, met name het gewicht, en met dynamica van de lading op grote schepen."

Daarop heeft de Nederlandse overheid een wijzigingsvoorstel ingediend bij de International Maritime Organization om een aantal factoren zekerder te maken. "Dat voorstel is overgenomen. Containers moeten sinds 2016 verplicht gewogen worden voor ze aan boord gaan. Dat maakt het minder onveilig. Ook zijn er voorschriften om de reactietijd van de bemanning te verbeteren."

Naar verhouding gebeuren er volgens Koning overigens heel weinig ongelukken met containers. "Gezien het enorme aantal containers dat verscheept wordt is het risico laag."