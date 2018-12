Leerlingenkloof in het onderwijs: 'schaf de ouderbijdrage af'

"Mijn leerlingen voelen zich soms geen onderdeel van hun school. Als Nederland voetbalt en ik roep: vanavond voetballen we, jongens. Dan kijken ze me glazig aan: we?" Trudy Coenen - oud-juf van het jaar - is docent op het Montessori College Oost in Amsterdam, een school met zestig verschillende nationaliteiten. Ze deelt de zorgen van de Onderwijsraad.

Die concludeert vandaag dat jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegenkomen. Door het grote aanbod en het onderscheid tussen de verschillende soorten onderwijs is er een kloof ontstaan die niet bijdraagt aan de sociale samenhang in de samenleving.

Nederlandse cultuur

Iedere vijf jaar evalueert de Onderwijsraad hoe het onderwijs ervoor staat. Een van de conclusies is dat jongeren door de onderwijskloof niet goed leren hoe ze met verschillen en andersdenkenden moeten omgaan. "De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen."

"Bij ons staan in de pauze onze kinderen ook in groepjes bij elkaar. De Pakistanen bij de Pakistanen bijvoorbeeld", zegt docent Coenen. "Ergens denk ik ook: het maakt mij niet uit als we maar een goede vmbo-school zijn. Maar aan de andere kant is het niet goed. Iedereen zou thuis zijn eigen cultuur moeten kunnen hebben, maar op school delen we de Nederlandse cultuur."