Herman Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die mag klein beginnen

De democratische rechtsorde: niet iedereen zal er direct op aanslaan. "Het is een moeilijk woord, maar het is eigenlijk wel het fundament van onze samenleving", zegt Herman Tjeenk Willink. De voormalig vicepresident van de Raad van State maakt zich zorgen over dat fundament. "We hebben het de afgelopen decennia verwaarloosd."

In feite gaat het volgens hem om de spelregels die aangeven hoe de overheid met ons omgaat en hoe wij met elkaar omgaan. "We hebben er te weinig aandacht besteed, omdat we de democratie zien als iets vanzelfsprekends. Maar het evenwicht is wankel. Een stevig fundament kan verrotten als je er niet naar omkijkt."

In zijn boek Groter denken, kleiner doen, dat deze week verscheen, roept Tjeenk Willink op de feiten onder ogen te zien en actie te ondernemen. Hij spreekt daarbij de politiek aan, maar ook burgers, professionals en rechters. "Zij moeten zelf weer hun ruimte opeisen en heroveren. Want dat zal niet vanzelf gaan."