Brandbrief rechters: wij vrezen voor de toekomst van de rechtspraak

Het is opmerkelijk en zeldzaam: een groep bezorgde rechters en raadsheren stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Ze zijn uiterst bezorgd over de omstandigheden waaronder ze moeten werken en ze vrezen voor de toekomst van onze onafhankelijke rechtspraak. Verenigd onder de naam Tegenlicht komen ze in verzet.

De rechtspraak kampt al langer met problemen. Door investeringen in een grootschalig ICT-project zit de rechtspraak met een tekort van 40 miljoen euro.

Nieuwsuur berichtte eerder al over dit project, Kwaliteit en innovatie rechterlijke macht (KEI), dat bedoeld was om de rechtspraak over te laten gaan op digitaal procederen. De digitaliseringsoperatie begon zes jaar geleden en zou in 2018 afgerond moeten zijn. Maar het project stuit op grote problemen en de kosten liepen op tot 200 miljoen euro.

Uit interne publicaties van de Raad voor de Rechtspraak bleek onlangs dat er wat hen betreft zo snel mogelijk een einde komt aan pilots met digitaal procederen.