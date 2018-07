Digitalisering rechtspraak uitgelopen op drama: 'Minister moet ingrijpen'

Niet klaar voor het einde van het jaar

Dan neemt de Raad in juni nog een belangrijke beslissing: het digitaal kunnen procederen in KEI Civiel wordt niet landelijk ingevoerd door ICT-problemen en tekorten op de budgetten. Onacceptabel, vindt Van Tongeren. "Omdat zo veel kantoren investeringen hebben gedaan op basis van juist die toezegging."

Hij weet niet of er een plan B is. "Nu de stekker eruit is getrokken zou je verwachten dat er direct een alternatief is. Maar wat wij horen is dat er een vereenvoudigde digitalisering plaatsvindt die niet voor het einde van het jaar klaar is."

Vice-voorzitter Sterk zegt dat er gewerkt wordt aan een plan B dat waarschijnlijk in het vroege najaar klaar is. "Dan moet er nog geld voor komen en dat moet het vervolgens nog gebouwd en uitgerold worden. Dus dat rechtssysteem is voor het einde van het jaar nog niet beschikbaar."

'Onze organisatie is kei-failliet'

De Raad voor de Rechtspraak heeft de 205 miljoen euro die het gehele KEI ICT-project tot 1 januari 2018 al had gekost, uit eigen middelen gefinancierd. Rechters, bronnen van Nieuwsuur, zeggen al: onze organisatie is kei-failliet.

Sterk ziet dat anders. "We hebben een begroting met een tekort van 40 miljoen euro. De minister heeft die begroting goedgekeurd. Daar leid ik uit af dat we niet in financiƫle nood zitten."