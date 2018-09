Unieke waarschuwing rechters en OM: 'Rechtspraak wordt uitgehold'

Ook vrezen de magistraten dat door het geldgebrek de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het geding is. "Voor Nederland is de scheiding der machten een groot goed. De rechtspraak, kwetsbaar door het gebrek aan eigen financiën of wetgevende middelen, moet te allen tijde op de andere machten kunnen blijven rekenen."

Dat er bijgesprongen moet worden in tijden van nood mag, nooit ter discussie komen te staan, zeggen de magistraten. "Dit vloeit voort uit de maatschappelijke taak van de overheid om zorg te dragen voor een goed functionerende rechtspraak."

"Het is dan vervolgens aan die onafhankelijke rechtspraak om zichzelf optimaal in te richten en te besturen, zodat aan die maatschappelijke opdracht kan worden voldaan. Gelet op de situatie en het (financiële) zware weer waarin de rechtspraak verzeild is geraakt, is de rechtspraak daar onvoldoende in geslaagd."

'Veerkracht is niet oneindig'

"De veerkracht van de werkvloer, van de magistraten en hun ondersteuning, is niet oneindig. Met grote toewijding zetten zij zich in voor een rechtspraak waar de Nederlandse samenleving recht op heeft", staat in de brief.

"Zij zijn bereid om de schouders eronder te zetten en mee te bewegen met veranderingen, zoals ook steeds aan de orde is geweest in het digitaliseringsproject KEI en zoals ook nu weer het geval zal zijn als het gaat om het oplossen van het besturingsprobleem van hun rechtsspraakorganisatie. De leden van de NVvR ervaren dit als hun verantwoordelijkheid als magistraat."