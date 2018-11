Rechters: pervers financieringssysteem leidt tot 'creatief boekhouden'

De werkdruk is volgens haar nu al te hoog. "Overwerken is nu de norm, de rek gaat er uit. Als we zo doorgaan, gaan we naar een collectieve burn-out." Buruma van de Hoge Raad waarschuwt dat deze manier van werken zijn weerslag heeft op de gehele keten van politie, OM en rechters.

"Het is echt zorgelijk. Mensen hebben het gevoel dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. We zijn bezig in een soort keurslijf waarin we wel ter verantwoording worden geroepen voor wat we doen, maar waarbij we niet kunnen inhaken op wat er moet gebeuren", zegt de raadsheer.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, is vanavond te gast.