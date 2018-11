Discussie tussen bond en korpsleiding over hoeveelheid blauw op straat

Meer blauw op straat: dat was de bedoeling toen zes jaar geleden de Nationale Politie werd gevormd. De korpsleiding sprak eerder dit jaar over 17.000 tot 23.000 agenten die dagelijks de straat op gaan. Maar volgens onderzoek van FNV Veiligheid ligt dat aantal een stuk lager: maximaal 7000 agenten.

"De politie gaf toen aan het aantal eigenlijk niet precies te weten, daarom hebben we zelf grondig onderzoek gedaan", zegt Jan Struijs van FNV Veiligheid. De vakbond heeft daarvoor 24 uur lang vanuit de meldkamer geteld hoeveel portofoons er aanstonden. "En zo kwamen we uit op die 7000 per dag."

Korpschef Erik Akerboom noemt dat aantal vertekenend. "Er zijn zo'n 167 'blauwe teams' met gemiddeld 100 tot 150 medewerkers. Maar de politie werkt natuurlijk 24 uur per dag. En hoewel we het liefst zoveel mogelijk op straat zijn, gebeurt er ook veel politiewerk binnen het bureau."

Hij legt uit dat agenten die op straat zijn geweest daarna vaak binnen bezig zijn om kwesties af te handelen. "Als de FNV zegt dat er uiteindelijk 2000 mensen per dienst overblijven, dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Voor ons is van belang dat we dat aantal kunnen verhogen en dat we de bureaucratie terugdringen zodat we meer mensen op straat kunnen krijgen."