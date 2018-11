Kabinet: nog eens 33 miljoen euro om agent op straat te krijgen

Minister Grapperhaus maakt nog eens 33 miljoen euro vrij om de inzetbaarheid van agenten te vergroten. Het bedrag komt bovenop de 58 miljoen die al in juni was aangekondigd. Daarmee krijgt de politie er eenmalig 91 miljoen euro bij, zo laat hij aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de minister is het geld nodig omdat er de komende jaren veel agenten met pensioen gaan, terwijl er nog niet voldoende nieuwe mensen zijn opgeleid om ze te vervangen.

Overuren uitbetalen

Met de miljoenen kunnen de politiekorpsen overuren uitbetalen in plaats van compenseren, en personeel van buiten aannemen voor administratief werk. De agenten worden dan vrijgespeeld voor politiewerk.

"Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van de vergrijzing van het korps op te vangen", zegt Grapperhaus. Volgens hem zal de 91 miljoen euro daar wezenlijk toe bijdragen.

Synthetische drugs

Het geld zal over de verschillende korpsen worden verdeeld. Regio's in het zuiden van het land worden ruimer bedeeld, omdat ze daar veel te maken hebben met synthetische drugs en de illegale lozingen die daarbij horen. De politie in Limburg krijgt nog eens extra geld, omdat er daar veel 55-plussers werken.

Ook de korpsen in Den Haag en Rotterdam krijgen verhoudingsgewijs meer geld, omdat er daar veel agenten in opleiding zijn.