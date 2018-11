Schaadt het VN-migratiepact de Nederlandse belangen?

Bijna alle 193 VN-lidstaten hebben afgesproken dat er vergaande manieren moeten komen om de wereldwijde migratie te reguleren. Dat werd werd in juli, na jarenlange onderhandelingen, overeengekomen. Het verdrag voor 'veilige, ordelijke en gereguleerde migratie' heet in het kort het Marrakesh-akkoord omdat het in december in die Marokkaanse stad moet worden ondertekend.

Er staat onder meer in waarom mensen migreren, hoe migranten beschermd moeten worden, hoe ze kunnen integreren in de samenlevingen waarin ze terechtkomen en hoe ze kunnen terugkeren naar hun eigen land.

Van Dijk: "Dit verdrag is take it, or leave it, we moeten ja of nee zeggen tegen het hele pakket. Het is vreemd dat daarover niet één debat is gevoerd. We willen niet via achterkamertjes een ingrijpend verdrag tekenen waarover we pas later horen."

VVD-Kamerlid Malik Azmani snapt de zorgen van zijn collega's. "Ook mij stemt niet alles in het verdrag vrolijk. Daarom moeten we op 20 november tijdens de begrotingsbehandeling Asielzaken er goed over debatteren."

Geen invloed

Azmani, die jaren geleden al kwam met een plan om mensen in de eigen regio op te vangen, vindt dat het verdrag landen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. "Maar ik wil ook de zekerheid hebben dat deze overeenkomst juridisch niet-bindend is. Azmani wil voorkomen dat de afspraken leiden tot beleidsaanpassingen. "Ook wil ik weten of rechters er mee aan de haal kunnen gaan."

De tekst van de overeenkomst is niet te veranderen door afzonderlijke lidstaten. Helemaal niet ondertekenen, zoals een aantal landen nu heeft besloten, is volgens de VVD'er wellicht niet verstandig. "Dat betekent dat je als land aan de zijlijn komt te staan en geen invloed meer hebt. En dan kun je dus ook geen deals sluiten met landen over migratiestromen."

De Kamer verwacht volgende week een brief met uitleg van staatssecretaris Harbers. Maar als het verdrag leidt tot een aanzuigende werking van migratie, dan zegt ook Azmani "niet doen".