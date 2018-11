Discussie over VN-migratiepact, scheurtjes al voor de ondertekening

Migratie 'van alle tijden'

Het pact, dat officieel het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration heet, speelt een belangrijke rol in de aanpak van migratie. "Met het ondertekenen van dit akkoord erkennen landen dat migratie iets van alle tijden is, en overal op de wereld tot problemen kan leiden", vertelt Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Het doel van het pact is dan ook om landen meer op één lijn te krijgen, zodat migratie veiliger en ordelijker kan worden gereguleerd.

In het verdrag staan 23 doelen, voornamelijk gericht op het beschermen van migranten. Hoe zij kunnen integreren, of hoe ze mogelijk weer kunnen worden teruggeleid naar land van herkomst. Ook staan er in het akkoord aanbevelingen voor het tegengaan van uitbuiting van migranten, mensenhandel en discriminatie.

Niet bindend

Het tekenen van de verklaring betekent overigens niet dat landen voortaan verplicht zijn zich eraan te houden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een verdrag, is een verklaring niet juridisch bindend.

"Feitelijk is de verklaring een opsomming van aanbevelingen op heel verschillende terreinen", zegt Groenendijk. "Staten kunnen die aanbevelingen gebruiken bij rechtvaardiging van nationaal beleid." Maar, benadrukt de emeritus hoogleraar, "staten kunnen er net zo goed voor kiezen om geen enkele van die aanbevelingen te gebruiken."

Tijdens de voorbereidingen is ook de rol van het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, versterkt. "Daarmee krijgen migranten een organisatie die vergelijkbaar is met wat de UNHCR is voor vluchtelingen", vertelt Groenendijk.