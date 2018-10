Dubbel zoveel giftig chroom-6 in nieuwe verf Defensie

De schilders en spuiters van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) uiten hun zorgen over de nieuwe 'high solid primer' met een verhoogd percentage chroom-6 al jaren. De interne arbodienst van Defensie deed in 2014 onderzoek en concludeerde in een conceptrapport dat "'high solid primers' verhoudingsgewijs meer chroom-6 bevatten, met alle gezondheidsrisico's van dien".

"Daar deze coating blijkbaar in dezelfde laagdikte wordt aangebracht als de traditionele coatings zal een 'high solid-coatinglaag' in absolute zin meer chroom-6 bevatten", staat in het uiteindelijke rapport van 2015.

In mei 2017 staat in een verslag van een Defensie-vergadering: "Ondanks dat dit probleem nog bij sommigen vraagtekens oproept, hebben we besloten het hier bij te laten en verder geen vervolgonderzoek te starten." In september van dat jaar wordt "verder afgezien van dit agendapunt", zo blijkt uit een vergaderverslag.

Dunnere verflaag

De fabrikant van de verf zegt dat als de schilders de verf in een dunnere laag aanbrengen de hoeveelheid chroom-6 niet hoger zal zijn dan bij de oude verf. Maar schilders geven aan dat dit niet realistisch is. Defensie zegt in een reactie op de bevindingen van Nieuwsuur dat er geen goed alternatief is voor de verf. Ook zouden de schilders de verf inmiddels wel in een dunnere verflaag aanbrengen, "waardoor de hoeveelheid chroom-6 ongeveer gelijk blijft".

Plaatsvervangend commandant der luchtstrijdkrachten Mario Verbeek reageert vanavond in Nieuwsuur - 22.00 NPO2.