Gewiekste undercovermethode 'Mr. Big' laat iedereen bekennen

Tactieken verraden

Het Openbaar Ministerie is zich bewust van de risico's die aan de undercovermethode zitten. "Je moet altijd rekening houden met valse bekentenissen, net als bij een verhoor. Bovendien moet je oppassen dat je geen ongeoorloofde druk mag uitoefenen", zegt officier van justitie Bart den Hartigh.

Maar het OM vindt het niet nodig, zoals in Canada, de hele undercovermethode op video vast te leggen. Volgens Den Hartigh is het Nederlandse rechtssysteem anders en wordt er tijdens het proces veel waarde gehecht aan de uitspraken en de schriftelijke verslaglegging van de infiltranten. "Bovendien brengen we met de video-opnames de infiltranten in gevaar en bestaat de kans dat we onze tactieken verraden."

Een belangrijke waarborg dat de undercovermethode betrouwbaar is volgens Den Hartigh dat de infiltranten zelf niks weten van de zaak. Ze kunnen de dader dus geen daderkennis in de mond leggen, aldus de officier van justitie.

Als de Hoge Raad binnenkort het positieve advies van de advocaat-generaal in de zaak van Wim S. overneemt, is dat volgens het OM een belangrijk signaal dat de methode op grotere schaal kan worden toegepast. "Maar het blijft iets voor ernstige misdrijven. Het is een zwaar middel." Over het aantal undercoveroperaties dat er op dit moment loopt wil Den Hartigh niks zeggen.