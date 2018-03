Hogere straffen voor Posbankmoord

Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel zijn in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor de zogeheten Posbankmoord. Het gerechtshof bevond hen schuldig aan de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. De rechtbank ging eerder uit van doodslag en kwam tot lagere straffen.

Wiegmink werd in 2003 op de Posbank bij Rheden doodgeschoten. De man was daar aan het hardlopen. Volgens de advocaat-generaal waren de daders uit op zijn auto, die ze voor een overval wilden gebruiken.

Een paar uur later werd zijn auto, een groene Opel Omega, uitgebrand in het Brabantse Erp gevonden. De politie ontdekte achter in de auto het verkoolde lichaam van Wiegmink, schrijft Omroep Gelderland.

Bijna veertien jaar bleef het een mysterie waarom Wiegmink werd vermoord, maar na een uitzending van Opsporing Verzocht biechtte Frank S. zijn betrokkenheid op.

Xtc-handel

Enige tijd later werd Souris R. ook opgepakt. Hij ontkende. Undercoveragenten lieten R. geloven dat hij veel geld kon verdienen met xtc-handel als hij zijn daad opbiechtte. Hij zei toen Wiegmink te hebben doodgeschoten, maar noemde dat tijdens de rechtszaak grootspraak.

De rechtbank veroordeelde Souris R. eerder tot zestien jaar en Frank S. tot veertien jaar. Daarop gingen de twee in hoger beroep. De eis in hoger beroep was zestien jaar voor beide verdachten.