Koolmees wacht zwaar debat WW-fraude, dit zijn de belangrijkste vragen

Wie controleert of uitkering rechtmatig is?

Het UWV keert jaarlijks een enorme hoeveelheid geld uit aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten: 20 miljard euro. Zelf zegt de organisatie dat 99,2 procent van die uitkeringen "rechtmatig" is, dus terecht is uitgekeerd. Maar wie controleert dat? Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen deed dat vroeger, maar dat is in 2002 opgeheven.

De Algemene Rekenkamer controleert overheidsinstellingen en deed recent wel onderzoek bij het UWV. In het rapport daarover neemt de Rekenkamer het percentage van 99,2 procent over. Desgevraagd zegt de Rekenkamer dat dat cijfer niet is gecontroleerd, en dat de Rekenkamer geen antwoord kan geven op de vraag hoe betrouwbaar dat is.

Omdat het UWV een zelfstandig bestuursorgaan is, heeft de Algemene Rekenkamer naar eigen zeggen niet de taak om de rechtmatigheid van de uitkeringen na te gaan. Dat gebeurt ook niet door een externe accountant. Het UWV kan dus zonder controle van buitenaf 20 miljard euro uitgeven. Volgens Koolmees is er desondanks voldoende toezicht. Vanmiddag moet blijken of de Kamer daar hetzelfde over denkt.