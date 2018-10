Minister bevestigt: gebrekkige controle UWV bij werkloosheid

Dat het UWV WW-uitkeringen betaalt zonder te controleren of werknemers daadwerkelijk ontslagen zijn, ziet ook minister Wouter Koolmees als een probleem. En daarom komt hij met extra maatregelen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Die volgt op de onthulling van Nieuwsuur van afgelopen maandag.

Het UWV controleert nu zelden wat de reden van werkloosheid is. Volgens uitzendbureaus en andere bronnen van Nieuwsuur leidt de gebrekkige controle tot grootschalige fraude, met name onder arbeidsmigranten. De uitkeringsinstantie zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen.

"Door een veranderende arbeidsmarkt met meer tijdelijk werk en arbeidsmigranten wordt het ontbreken van die controle pregnanter", schrijft Koolmees in zijn brief. De Tweede Kamer debatteert morgen met de minister van Sociale Zaken over de problemen bij het UWV.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Koolmees na publicaties van Nieuwsuur moet erkennen dat er sprake is van WW-fraude. Vorige week schreef hij ook een Kamerbrief, ook daarin kondigde de minister maatregelen aan. Zo gaat het UWV strenger controleren of iemand wel in Nederland is om werk te zoeken.