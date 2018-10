Geen ontslag, wel een uitkering: UWV keert WW uit zonder controle

Het misbruik zou relatief makkelijk te voorkomen kunnen zijn, als het UWV bij werkgevers controleert of er sprake is van ontslag. Maar volgens de uitzendbureaus en bronnen binnen het UWV gebeurt dat niet of nauwelijks.

In een schriftelijke reactie stellen het ministerie van Sociale Zaken en het UWV dat er "bij twijfel of er sprake is van verwijtbare werkloosheid" nader onderzoek plaatsvindt door het UWV. "Het onderzoek houdt in dat er informatie over de redenen van het ontslag ingewonnen wordt bij de werknemer en de werkgever (hoor en wederhoor)." Hoe vaak dat gebeurt, schrijven de instanties niet.

Valse adressen en nepsollicitaties

Het UWV wil in verband met de privacy niet op specifieke dossiers ingaan. Het UWV zegt graag in gesprek te treden met de uitzendbureaus die misstanden hebben gemeld. De uitkeringsinstantie wil niet voor de camera reageren.

Vorige maand bracht Nieuwsuur aan het licht dat Poolse arbeidsmigranten met behulp van valse adressen en nepsollicitaties frauderen met WW. Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de brief die minister Koolmees hierover schreef.