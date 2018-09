Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude

Reacties

Het UWV gaat bekijken "of de registratie van tussenpersonen zal leiden tot minder fraude". Het wil ook samen met het ministerie van SZW onderzoeken of "aanpassingen in dienstverlening en wet- en regelgeving nodig zijn om de fraude tegen te gaan".

Lees hier de hele reactie van het UWV, en die van het ministerie en de Inspectie SZW. Zowel het UWV als minister Koolmees wil niet voor camera reageren.

Ook hebben we een reactie van twee tussenpersonen: een vrouw en een man. Met twee verschillende tolken zochten we contact met de vrouwelijke tussenpersoon. In beide gevallen was ze bereid hen bij te staan bij WW-fraude. In een reactie laat de vrouw via haar advocaat weten dat ze niet blij is met de berichtgeving. Ze zegt dat ze niet graag op deze wijze mensen bijstaat, en dat het een zeldzaamheid is. Ze heeft het gevoel te zijn uitgelokt. Ze zegt enkel vragen te hebben beantwoord en niet te hebben geadviseerd.

De man laat via een tolk weten dat hij te ver is gegaan met zijn adviezen. Hij zegt dat het niet meer zal gebeuren en dat hij in de toekomst zich niet meer als adviseur met UWV-gerelateerde vragen wil bezighouden.

In Nieuwsuur vanavond een uitgebreide reportage waarin te zien is hoe de tussenpersonen precies te werk gaan.