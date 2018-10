Minister Koolmees: WW-fraude arbeidsmigranten kreeg geen prioriteit

Een verscherpte adrescontrole, meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden en meer grip op de tussenpersonen die fraude mogelijk maken. Zo willen het UWV en het ministerie van Sociale Zaken de ww-fraude met arbeidsmigranten strenger aanpakken. Dat schrijft minister Wouter Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief volgt op uitzendingen van Nieuwsuur over fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten uit Polen. "Dat is onacceptabel", schrijft Koolmees. "Het ondermijnt het draagvlak van ons sociale zekerheidsstelsel. Ik heb daarom met het UWV afgesproken dat we dit intensiever gaan aanpakken."

De minister geeft in de brief toe dat de aanpak van fraude niet "de benodigde urgentie" heeft gehad. Volgens Koolmees lag door de crisis en bezuinigingen de prioriteit bij het op peil houden van de dienstverlening. Het ministerie keek met name naar de "overall misbruikcijfers" en die informatie belandde ook bij de Kamer.

Koolmees zegt dat hij de Tweede Kamer uitgebreider gaat informeren over de fraude die het UWV tegenkomt. Zowel de fraude rond de WW, als in uitkeringen als ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook daarvoor is een een intensievere samenwerking van het UWV en het ministerie nodig, zegt de minister.