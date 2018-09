UWV’ers: er heerst een cultuur van wegkijken bij WW-fraude

Misschien wel het meest schrijnende voorbeeld is dat van de Pools-Nederlandse tolk Anna Zoltowska uit het Groningse Hellum. Zij ondersteunt Polen bij hun financiële zaken en raakte eind 2017 ongewild betrokken bij frauduleuze WW-aanvragen van landgenoten die in Polen verbleven. Ze kaartte het fenomeen meermaals aan, maar het UWV greep niet in.

Volgens Zoltowska groeide het aantal frauderende Polen zienderogen. "Eerst fraudeerden er misschien twee op de tien die WW aanvroegen. Maar eind 2017 fraudeerden ze bijna allemaal." Ze kreeg steeds meer gewetensbezwaren en weigerde haar klanten nog langer te helpen met de fraude.

Intimidatie

Haar klanten namen daar geen genoegen mee en intimideerden haar. De bedreigingen waren zo ernstig dat de politie haar adviseerde met haar dochter een nacht bij kennissen door te brengen. Om een escalatie te voorkomen, besloot een UWV-medewerker om één van de bedreigers van Zoltowska zijn zin te geven en per direct WW uit te keren, ook al was de aanvraag nog niet eens compleet.

Ondanks alle waarschuwingen nam het UWV geen structurele maatregelen om de fraude aan te pakken. Ook de Tweede Kamer werd niet geïnformeerd over de fraude, waarvan inmiddels duidelijk is dat die massaal werd gepleegd onder met name Poolse arbeidsmigranten.