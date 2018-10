Uitkeringsinstantie UWV uitgebreid onderzocht na WW-fraude Polen

De minister geeft een voorbeeld, 2

De fraude-opsporing van het UWV is niet helemaal zonder effect, zegt minister Koolmees. In totaal werd over de periode van 2011 tot 2017 voor 370 miljoen euro aan fraude en onterechte uitkeringen opgespoord. Tot nu toe is daar 76 procent van teruggevorderd. Dat kan nog oplopen, omdat het UWV tot tien jaar na de fout of fraude geld mag terugvragen.