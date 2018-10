WW-vakanties door Polen: deel Tweede Kamer wil parlementair onderzoek

De PVV en de SP willen dat de Tweede Kamer zelf onderzoek gaat doen naar de WW-fraude door Polen bij het UWV. De SP wil parlementaire ondervragingen onder ede van de UWV-top en de minister en zijn voorgangers. De PVV wil een parlementair onderzoek.

De PVV wil ook dat minister Bruins (VVD) de helft van zijn salaris inlevert, omdat hij de topbestuurder van het UWV was gedurende de jaren dat de fraude enorm toenam. "Bruno Bruins kreeg bij het UWV een salaris van 220.000 euro en deed niets", zegt Kamerlid De Jong. "En als je vriendjes bent met Mark Rutte en een baan als minister kunt krijgen, dan kun je dus ongestoord wegkomen met eerder wanbeleid."

Onder ede

Bruins is als minister voor Medische Zorg en Sport door de Kamer niet aanspreekbaar over zijn tijd bij het UWV. Dat is nu de minister van Sociale Zaken Koolmees. Die heeft zelf ook pas via Nieuwsuur gehoord over de grootschalige fraude. Zijn voorganger Asscher (PvdA), nu in de oppositie, heeft wel signalen gekregen maar die nooit doorgeven aan de Tweede Kamer.

De SP wil daarom ook Asscher onder ede horen. "Ik wil weten wie er wegduiken voor hun verantwoordelijkheid", zegt Kamerlid Jasper van Dijk. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de minister nog steeds niets kan zeggen over de omvang van de fraude.