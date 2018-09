'Met een halve dag opleiding had je deze koeien van fouten niet gemaakt'

Haar collega Eric Feijen: "Het enthousiasme is geweldig, maar het zou wel fijn zijn als ze mensen aannemen die kunnen lezen en schrijven". De notarissen verwachten dat ze tegen veel aanlagen bezwaar gaan maken, zodat er juist nog meer vertraging komt.

Een woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zegt dat ook bij hen signalen binnenkomen dat er meer fouten door de Belastingdienst worden gemaakt dan voorheen, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan.

Steekproeven

Het ministerie van Financiën herkent zich niet in de kritiek. "De afgelopen twee maanden zijn meer twintigduizend aangiften erfbelasting verstuurd. Deze piek verklaart mogelijk het gevoel dat de kwaliteit van de aanslagen minder is. De Belastingdienst krijgt geen klachten zoals brieven, telefoontjes of bezwaren waaruit blijkt dat de kwaliteit van de aanslagen afneemt. Ook worden regelmatig steekproeven uitgevoerd. De resultaten hiervan laten geen kwaliteitsverschil zien."

Staatssecretaris Snel benadrukt ook dat de Staat geen inkomsten misloopt: de aanslagen zijn immers alleen vertraagd. Maar notaris Feijen denkt dat de problemen bij de Belastingdienst wel voor minder inkomsten zorgen. Zo krijgen erfgenamen vaak onterecht bericht van de Belastingdienst dat ze geen aangifte hoeven te doen.

Pakkans

"Als ik dan zie dat ook mensen met een vermogen van een miljoen zo'n briefje krijgen, dan denk ik dat is niet goed. Mensen weten dan dat ze niet in de bestanden staan, en kiezen er dan soms voor om niet zelf alsnog aangifte te doen, omdat de pakkans klein is."

De problemen bij de erf- en schenkbelasting zijn exemplarisch voor de andere problemen bij de Belastingdienst: tekort aan gekwalificeerd personeel, achterstallige ICT en een gebrekkige aansturing van de dienst.