Staatssecretaris Snel vertraagt vernieuwing Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiƫn vertraagt de vernieuwing van de Belastingdienst. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Snel dat er nu te veel tegelijkertijd gebeurt, waardoor resultaten uitblijven.

Onder zijn voorganger Wiebes is de Belastingdienst in 2014 begonnen met een grootschalige modernisering, maar die bleek te ambitieus. Ook een aangepaste versie kwam niet goed van de grond, doordat er in een bezuinigingsoperatie 2800 ambtenaren vertrokken, veel meer dan verwacht, met een zeer aantrekkelijke regeling.

Nog eens 2700 maken de komende twee jaar gebruik van die vertrekregeling. Het zijn vooral de hoger opgeleide medewerkers die weggaan, waardoor er sprake is van een mismatch tussen het soort mensen dat de Belastingdienst nodig heeft om de vernieuwing door te voeren en de mensen die besloten hebben te blijven.

Om op tijd voldoende vervangers aan te trekken, denkt de staatssecretaris 100 miljoen euro nodig te hebben. Dat bedrag haalt hij uit het budget dat hij heeft voor de modernisering van de Belastingdienst.

Aanslagen en inning

De problemen zijn het grootst bij de directies Midden- en Kleinbedrijf, Particulieren en Centrale Administratieve Processen. De staatssecretaris heeft nu vijf projecten geselecteerd die hoe dan ook moeten doorgaan. Die noodzaak heeft volgens hem te maken met politieke toezeggingen en risico's voor het functioneren van de Belastingdienst als ze vertraagd worden. Snel licht niet toe welke risico's dat zijn.

De projecten hebben te maken met het online bezwaar maken tegen aanslagen inkomstenbelasting, de inning van belastinggeld en de auto.

'Complex en hardnekkig'

Snel noemt de problemen bij de Belastingdienst "complex, hardnekkig en omvangrijk". Volgens hem vergt het een lange adem om hieruit te komen. De staatssecretaris noemt in zijn brief geen einddatum.

Hij wil in deze fase vertragen, zodat er tussentijds sneller kan worden bijgestuurd. Maar garantie op succes geeft hij niet: "Ik realiseer me dat dit niet van vandaag op morgen tot grote en merkbare veranderingen gaat leiden, net zomin als ik nieuwe incidenten kan uitsluiten."